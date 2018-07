AFP

As ações da Square, a companhia de pagamentos por dispositivos móveis co-fundada e ainda dirigida pelo presidente-executivo do Twitter Jack Dorsey, chegaram a disparar 64% na estreia nesta quinta-feira, 19,m oferecendo esperança para companhias iniciantes de tecnologia que querem ir à bolsa.

As ações da Square tocaram a máxima de US$ 14,78 no início das negociações nesta quinta-feira, avaliando a companhia como valendo US$ 4,77 bilhões.

Apesar da alta na abertura, o preço do IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) de US$ 9 dólares por ação ficou bem abaixo do intervalo esperado de US$ 11 a US$ 13. A Square levantou US$ 242 milhões no IPO.

O valor baixo havia levantado dúvidas entre analistas sobre o que poderia acontecer em futuras operações semelhantes promovidas por outros “unicórnios”, empresas de tecnologia iniciantes avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares.

O forte começo da Square na bolsa foi acompanhado de uma estreia positiva da empresa de namoros online Match Group, cujas ações subiram até 13%. O Match Group é dono de sites e aplicativos como Tinder, OKCupid e AdoteUmCara.

A Square divulgou prejuízo de US$ 131,5 milhões para os primeiros nove meses do ano, pouco mais que o prejuízo de US$ 117 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Nesse intervalo, no entanto, a receita da empresa saltou 49%, para US$$ 892,8 milhões.

“Creio que o sucesso da estreia deles vai dizer muito sobre o atual ambiente para IPOs”, disse Brian Hamilton, presidente da empresa de dados Sageworks.

Dorsey, que comemora seu aniversário nesta quinta-feira, 19, afirmou à CNBC que a Square atingiu equilíbrio financeiro no segundo trimestre deste ano, mas não ficou claro qual era a métrica a que ele se referia. Hoje, Dorsey possui 21,9% da Square, e qual métrica estava se referindo. Ele possui 21,9 por cento da Square após o IPO e é o maior acionista da empresa.

A Square foi fundada em 2009, depois que o co-fundador Jim McKelvey, um artista, percebeu o quão difícil era para pequenas empresas aceitarem pagamentos com cartões quando ele não conseguiu fazer isso durante uma exposição.

