Leia mais

Referência na área de educação e inovação no País, a StartSe estreia nesta sexta-feira, 3, um blog no Estadão. Escrito a oito mãos por Pedro Englert, Junior Bornelli, Maurício Benvenutti (que também é colunista do jornal) e José Eduardo Costa, o Startup Style (“estilo startup”, em tradução literal) pretende trazer discussões sobre o mundo das startups e da transformação digital a partir de um ponto de vista prático, mostrando os desafios de inovar em um mundo cada vez mais imprevisível.

“O mundo passou décadas sob um sistema de gestão baseado em comando e controle, mas o cenário cada vez mais imprevisível – em que startups e empresas de diferentes setores competem entre si – pede um modelo diferente”, afirma Pedro Englert, sócio e presidente executivo da StartSe.

Hélvio Romero/Estadão Pedro Englert é presidente executivo da StartSe e será um dos autores do blog

Na visão dele, o modelo atual para as empresas têm que ser baseado na autonomia dos funcionários – algo que se tornou ainda mais urgente desde março. “A pandemia que estamos vivendo só acelerou essa mudança de uma forma mais agressiva, com a digitalização e a imprevisibilidade. É disso que vamos tratar no blog”.

Temas como marketing, vendas, modelos de negócios, criação de produtos, tecnologia e sistemas de gestão devem aparecer no blog, a partir da visão dos diferentes autores – todos sócios da StartSe, fundada em 2016. Para Englert, que foi sócio-diretor da corretora XP Investimentos antes de se unir à empresa, outro assunto importante do blog será a educação.

“É uma área que precisa se conectar o máximo possível com a realidade, de maneira que vamos trazer o máximo possível as práticas e os cases de sucesso que estão sendo adotados não só nas startups daqui, mas também no Vale do Silício, em Israel e na China”, diz. “A ideia é que a informação publicada hoje já possa ser usada pelo leitor amanhã dentro da sua empresa.”

Além do blog, Estadão e StartSe também são parceiros em um novo curso gratuito e online, que fala justamente sobre os desafios da era digital que vivemos.

“Queremos ajudar as pessoas e empresas a entenderem esse novo cenário, na qual precisam estar mais conectadas com os clientes e repensarem suas formas de atuação”, afirma Englert. Chamado de Ignição Empreendedora, o curso terá aulas online sobre tecnologia, empreendedorismo, vendas digitais e liderança de times vencedores. As inscrições estão disponíveis no site.