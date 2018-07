Lucy Nicholson/Reuters A Tesla Motors é uma das empresas do bilionário Elon Musk

A startup de caminhões, Nikola Motors Company, acusa a Tesla, empresa de carros elétricos de Elon Musk, de copiar e usar intencionalmente suas patentes durante a fabricação de sua frota de caminhões elétricos. A ação, que foi ingressada na justiça do Arizona, pede uma indenização de US$ 2 bilhões.

Segundo o site americano The Verge, a startup americana diz que há provas de que a Tesla copiou suas patentes. Entre elas, estão as supostas semelhanças no design do caminhão como o para-brisas, para-lamas e a fuselagem aerodinâmica do veículo.

A empresa diz também que um recrutador da Tesla, identificado como Aaron Hoyos, tentou captar um engenheiro-chefe da Nikoka Company meses depois que a empresa anunciou a construção de um caminhão de hidrogênio. E apresenta a informação como um indicativo de que a Tesla estava de olho nos segresdos da startup.

A Nikola foi fundada em 2014 e possui dois produtos: um carro elétrico de quatro rodas e um caminhão semi-hidrogênio-elétrico. Em 2016, anunciou planos para a construção de uma fábrica de US $ 1 bilhão no Arizona.

Em entrevista ao The Verge, um porta-voz da Tesla apenas disse que o processo não há mérito.