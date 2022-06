A startup Alice anuncia nesta terça-feira, 7, o lançamento de plano de saúde para funcionários de empresas. Como diferenciais, há um teto de reajuste do valor pago mensalmente e um índice de saúde chamado Score Magenta, que engloba saúde mental, bons hábitos e qualidade de vida dos colaboradores das empresas parceiras.

Inicialmente, o novo plano de saúde corporativo da Alice é voltado a negócios que tenham até 250 funcionários. Ou seja, o foco são as pequenas e médias empresas brasileiras.

Divulgação/Alice Startup Alice tem plano de saúde com limite de reajuste para funcionários de empresas parceiras

O reajuste dos planos terá um teto fixado em até duas vezes o valor do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, principal indicador da inflação) anual para os funcionários de companhias que tenham mais de 30 funcionários. A medida visa reduzir o temido impacto do aumento de preços devido aos custos do mercado de saúde brasileiro. A variação de preços de planos de saúde pode atingir até 70% no País neste ano.

“Temos um mercado potencial de mais de 165 mil empresas apenas na capital paulista, nosso foco neste primeiro momento, e estamos muito orgulhosos de oferecer uma solução inovadora, que vai trazer maior estabilização de custos e uma melhor experiência para os RHs”, diz, em nota, André Florence, cofundador e CEO da Alice.

No período de testes que antecedeu o lançamento do novo plano para funcionários de empresas, a Alice coletou 3 mil solicitações de pessoas interessadas. Atualmente, a healthtech tem cerca de 60 clientes corporativos, 10 mil membros e 600 funcionários.

O novo plano e o Score Magenta são os mais recentes passos da companhia em 2022 após ter captado US$ 174,8 milhões de fundos de venture capital, como Allen & Company LLC, Canary, Endeavor Catalyst, Globo Ventures, G Squared, Kaszek, Maya Capital, StepStone Group, SoftBank Latin America Fund (SBLA), ThornTree Capital Partners.

Divulgação/Alice Da esquerda para a direita: Matheus Moraes, diretor de negócios; André Florence, CEO; Guilherme Azevedo, diretor de saúde

Índice de saúde

O índice de saúde Score Magenta é uma nova iniciativa da Alice para oferecer bem-estar aos clientes e empresas. A ideia é simples: o indicador traz recomendações feitas com algoritmos de inteligência artificial para melhorar a vida da pessoa e funciona como um mapa da saúde para as companhias.

Segundo a própria startup, o índice já mostra que a satisfação dos atuais clientes é de 4,91 de 5 pontos.