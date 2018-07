Estadão Para Stelio (centro), da Spot, programas tradicionais são inviáveis para classe média

Para quem faz pequenos gastos com o cartão de crédito, não é fácil acumular pontos e fazer trocas em programas de vantagens. Pensando nisso, a startup carioca Spot, fundada no ano passado, criou um clube de vantagens voltado para a classe média. Ele é baseado em um cartão de crédito próprio, que pode ser usado em uma rede de shoppings parceiros. Com os pontos, o usuário poderá ter uma série de benefícios – de áreas de descanso e ingressos em cinemas a rede Wi-Fi e estacionamento gratuitos.

“O programa de milhas tradicional é inviável para a classe C”, afirma o cofundador da Spot, Stelio Belchior, que criou a empresa com dois sócios. “Por acumular poucos pontos, o cliente acaba trocando dois anos de relacionamento com a instituição financeira por uma torradeira.”

Desde setembro, a Spot está presente em dois shoppings da região metropolitana do Rio de Janeiro – o Carioca Shopping, na zona norte carioca, e o pequeno Parque Alcântara, no centro de São Gonçalo. Nos dois, a empresa soma 20 mil usuários cadastrados. Até o final do ano, a meta é ter 12 estabelecimentos parceiros espalhados pelo País.

Parceria. A Spot fecha parcerias apenas com os shoppings, oferecendo seu cartão, emitido pela própria empresa, sem vínculo direto com uma instituição financeira, em operação permitida pelo Banco Central. “Somos responsáveis por todo o processo”, conta Belchior. “Analisamos o crédito, emitimos os cartões, fazemos o contato com os clientes e administramos os benefícios no app.”

O cartão, porém, tem anuidade: parcelada, ela custa R$ 12,99 por mês. A quantia, porém, é devolvida de forma indireta: a cada mês, o usuário do cartão ganha R$ 15 de crédito pré-pago em seu celular como um dos benefícios, fruto de parcerias da Spot com operadoras e com o próprio shopping. Benefícios como estacionamento e Wi-Fi ficam disponíveis logo após o primeiro uso do cartão. Já as vantagens oferecidas por lojas, como descontos e brindes variam de acordo com a disponibilidade dos comerciantes.

Para Renato Meirelles, presidente do instituto de pesquisas Locomotiva, o Spot formaliza em um sistema de benefícios uma prática trivial na classe média. “Antigamente, o clube de benefícios da classe média era a pizzaria que permitia que as pessoas ganhassem uma pizza depois de comprar dez vezes no mesmo lugar”, diz Meirelles. “Para funcionar com a classe média, um sistema de benefícios tem que ter um resgate rápido e pontual – como a pizza.” Segundo o IBGE, o grupo é composto por famílias de renda mensal entre R$3,5 mil e R$ 8,8 mil.

Modelo. Para lucrar, a Spot atua em duas frentes: além de faturar com a taxa das transações feitas com o cartão, a empresa também presta serviços para o shopping ao fornecer a sala VIP ou a rede Wi-Fi.

“Com o cartão e o Wi-Fi, entendemos o comportamento dos frequentadores do shopping – e oferecemos consultoria aos lojistas” diz Belchior. Para Leonardo Vieira, superintendente do Carioca Shopping, a vantagem da Spot está na ligação com o cliente. “Podemos fazer marketing mais assertivo”, diz.