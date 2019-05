A startup de investimentos em moedas digitais Atlas Quantum e a aceleradora Wow anunciam que vão investir em startups com soluções de blockchain e moedas digitais: segundo as empresas, a estimativa é de que de cinco a sete empresas recebam os aportes no período dos próximos 12 meses.

Parte dos recursos utilizados nos investimentos virão dos R$ 22,5 milhões que a Atlas pagou à Wow para recomprar a participação da aceleradora na startup – a recompra foi realizada nas últimas semanas. Hoje, a Atlas está avaliada em R$ 300 milhões. Segundo Mike Ajnsztajn, fundador do hub de inovação e aceleradora ACE, as recompras de ações de aceleradoras não são comuns no Brasil, mas são tendência no exterior. "Nos EUA, há fundos especializados em manobras desse tipo. É um movimento importante para o mercado brasileiro, pois indica entrada de capital e investimentos maiores", diz.

WOW Relação entre startup e aceleradora começou em 2017, com rodada de investimento

Segundo as empresas, o foco agora é encontrar companhias que atuem no setor de blockchain e criptomoedas. A princípio, a expectativa é de investir apenas em empresas brasileiras, mas startups latinas também poderão ser contempladas.

“Queremos aproveitar a experiência da aceleradora e a marca da Atlas no setor de blockchain e criptomoedas para ajudar a fomentar outras startups do setor”, diz André Ghignatti, presidente da WOW.

Segundo Rodrigo Marques, presidente da Atlas Quantum, os investimentos ajudarão a fomentar o setor de moedas digitais no País. “Existe uma oportunidade no Brasil de criptomoedas e achamos que as ideias de startups brasileiras podem ser aplicadas em todo mundo. Queremos que mais empresas tenham acesso ao mercado que atuamos”, afirmou.

Atualmente, a Atlas possui 23 mil clientes a maior parte deles são estrangeiros. A companhia possui escritórios no Brasil e na Argentina, mas mira em mercados da Europa e Ásia. Já a WOW possui cerca de 170 investidores, a maioria é formada por brasileiros. A aceleradora já investiu em 69 startups.