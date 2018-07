AppProva Startup mineira foi fundada em 2012 e oferece testes educativos

A startup brasileira AppProva anunciou nesta sexta-feira, 17, sua aquisição pela Somos Educação, empresa de capital aberto e dona de marcas como Ática, Anglo e Red Balloon (ex-Abril Educação). Segundo comunicado distribuído à imprensa pela empresa, a Somos adquiriu 100% das ações da startup, fundada em Belo Horizonte em 2012.

Segundo a AppProva, cerca de 1 milhão de alunos usam sua plataforma de modo gratuito – o modelo de negócios da empresa é baseado em parcerias com escolas.

No AppProva, os alunos podem testar seus conhecimentos em quizzes especialmente preparados com os conteúdos escolares – inicialmente, o foco da empresa era a preparação para o Enem, mas hoje a startup também auxilia estudantes de primeiro grau e candidatos a exames como o da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

"Por meio de testes, o professor pode identificar a dificuldade de seu aluno e também saber como ele está na comparação com o resto do País", explicou Matheus Goyas, presidente executivo da empresa, em entrevista ao Estado em fevereiro. Ao todo, 800 instituições de ensino têm algum vínculo com a startup, que tem cerca de 50 profissionais.

Desde sua criação, a AppProva havia recebido investimentos de empresas como o fundo de venture capital independente eBricks Ventures, além de ter sido acelerada por grupos como a Fundação Lemann e o Google. "O AppProva é um aplicativo inovador e que está melhorando a qualidade do ensino e o desempenho de alunos", disse, em nota, o presidente executivo da Somos Educação, Eduardo Mufarej, a respeito da aquisição.