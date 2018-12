REUTERS/Edgar Su A Ofo serviu de inspiração para a startup brasileira Yellow, que também oferece o serviço de compartilhamento de bicicletas

A startup chinesa de compartilhamento de bicicletas Ofo está considerando pedir recuperação judicial. A informação é de uma reportagem do jornal Financial Times, publicada nesta quarta-feira, 19.

A crise chegou para a Ofo depois de um período de forte crescimento – desde sua fundação em 2014, a startup levantou mais de US$ 2,2 bilhões e durante dois anos expandiu seus negócios pela Ásia, Europa e Estados Unidos. De quebra, a empresa serviu de inspiração para a startup brasileira Yellow, que também oferece o serviço de compartilhamento de bicicletas.

De acordo com a reportagem do Financial Times, o fundador da Ofo, Dai Wei, falou sobre os problemas de fluxo de caixa da empresa em uma carta enviada ao funcionários. “Pensei em inúmeras vezes em até mesmo dissolver a empresa e pedir recuperação judicial”, disse o executivo. “Durante todo este ano, tivemos uma imensa pressão no fluxo de caixa. Devolvemos depósitos aos usuários, pagamos dívidas aos fornecedores, a fim de manter a empresa funcionando”. A Ofo e a Alibaba, que financia a startup, não comentaram o assunto.

Crise. A Ofo não está em uma boa fase. A diminuição da demanda por bicicletas compartilhadas forçou a startup a recuar de mercados em que ela tinha acabado de entrar, como Austrália, Alemanha, Índia e outros. Além disso, em junho deste ano, a Ofo anunciou o encerramento da maioria das suas operações nos Estados Unidos.

O problema que a Ofo está enfrentando é um reflexo da diminuição da demanda no mercado de compartilhamento de bicicletas. Além do aumento da competição com outras empresas do setor, a pressão imposta por regulamentações em cidades ao redor do mundo está prejudicando serviços deste tipo.