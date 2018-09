Gilles Sabrie/The New York Times A startup chinesa de compartilhamento de bicicletas Ofo enfrenta problemas devido à diminuição da demanda

A startup chinesa de compartilhamento de bicicletas Ofo está sendo processada por um fornecedor por não pagar uma conta de US$ 10 milhões. A notícia é do jornal inglês Financial Times, e mostra alguns dos problemas que o mercado de compartilhamento de bicicletas enfrenta no mundo todo.

A reportagem do Financial Times explica que o processo é resultado de um contrato assinado em maio de 2017 entre a Ofo e o seu fornecedor de bicicletas. Inicialmente, o acordo envolvia cinco milhões de unidades, que seriam compradas ao longo do ano. Entretanto, no período, a Ofo só comprou dois milhões de bicicletas, o que resultou na redução de 55% no faturamento do fornecedor.

O problema que a Ofo está enfrentando é um reflexo da diminuição da demanda no mercado de compartilhamento de bicicletas. Além do aumento da competição com outras empresas do setor, a pressão imposta por regulamentações em cidades ao redor do mundo está prejudicando serviços deste tipo.

A Ofo não está em uma boa fase. Depois de dois anos de expansão pela Ásia, Europa e Estados Unidos, a diminuição da demanda forçou a startup a recuar de mercados em que ela tinha acabado de entrar, como Austrália, Alemanha, Índia e outros. Além disso, em junho deste ano, a Ofo anunciou o encerramento da maioria das suas operações nos Estados Unidos.