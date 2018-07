Reuters/Jason Lee Homem usa bicicleta da startup Ofo em Pequim, na China

A startup chinesa Ofo está em negociações para levantar US$ 1 bilhão em uma nova rodada de financiamento, liderada pela japonesa SoftBank, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Se o investimento se confirmar, será o maior da história na área de compartilhamento de bicicletas, um negócio em franca expansão na China.

Segundo as fontes, a Didi Chuxing, principal aplicativo de transportes sob demanda da China, pode se juntar à rodada de investimentos, que deve avaliar a Ofo em US$ 3 bilhões. Hoje, a empresa é avaliada no mercado em cerca de US$ 2 bilhões.

O sistema da Ofo é bastante parecido com o sistema de compartilhamento de bicicletas praticado no Brasil por serviços como o Bike Sampa, do Itaú: os usuários podem pegar uma bicicleta em estações espalhadas pela cidade, andar com elas, e devolvê-las em outro ponto, após pagar uma taxa.

Hoje, a empresa tem 6,5 milhões de bicicletas em 150 cidades de cinco países – a expectativa da empresa é de chegar a 20 milhões de bicicletas e 20 países até o final de 2017.

Fundada em abril de 2014, a Ofo já levantou mais de US$ 1,29 bilhões desde o início de suas atividades – a última rodada, feita há cerca de um mês, captou US$ 700 milhões e foi liderada pela Alibaba. A ofo, cujo nome lembra o formato de uma bicicleta, começou como uma startup de estudantes na Universidade de Pequim.

Muito populares na China nos anos 1970 e 1980, as bicicletas perderam espaço para os carros no país nos últimos anos, com o crescimento da classe média. No entanto, conforme o trânsito começou a piorar nas grandes cidades chinesas, elas voltaram a aparecer como opção viável de transporte no País.