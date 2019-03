Glovo A startup espanhola Glovo chegou ao mercado brasileiro em fevereiro do ano passado

A Glovo, startup espanhola de entregas de encomendas, anunciou nesta quinta-feira, 28, que encerrará sua operação no Brasil nos próximos dias. Em nota oficial, a empresa alegou que o País "é um mercado extremamente competitivo" e que precisaria de mais investimento e tempo para atuar na região.

A startup recentemente completou um ano de operação no Brasil, onde ainda é possível ver peças de publicidade comemorando a data espalhadas pelas cidades. No mês passado, executivos da companhia deram declarações de que a startup planejava mais que dobrar sua presença no País em 2019, ampliando a base de 21 para 50 cidades com o serviço. À época, a companhia estimava que o Brasil seria o principal mercado da Glovo em número de pedidos em pouco tempo.

Aos entregadores cadastrados na plataforma, a startup disse que o funcionamento se encerrará no próximo domingo, 3, às 23h59. Em nota enviada à imprensa, a Glovo diz que vai concentrar seus recursos em "nichos da América Latina, Europa, Oriente Médio e África, onde a empresa está alcançando uma participação de mercado significativa e gerando valor."

No Brasil. A startup, que iniciou as atividades em janeiro de 2015 na Espanha, chegou ao mercado brasileiro em fevereiro do ano passado, como parte dos esforços para ampliar sua atuação na América Latina, onde ingressou após uma captação de 30 milhões de euros em setembro de 2017.

Aqui, a Glovo chegou a empregar 140 funcionários e tinha como concorrente a Rappi, Loggi, Uber Eats e o iFood. Na América Latina, a startup também está presente no Peru, Argentina, Uruguai, Chile, Equador, Costa Rica, Panamá e Guatemala.