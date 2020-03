Bolt Mobility/Divulgação Empresa de patinetes de Usain Bolt recebe aporte de US$ 30 milhões

A Bolt Mobility, startup de patinetes elétricas fundada por Usain Bolt, recebeu um aporte de US$ 30 milhões nesta semana. Fundada em 2018 pela lenda jamaicana do atletismo, a empresa atingiu valor de mercado de US$ 100 milhões. A rodada foi liderada pela Rokk3r Fuel ExO, empresa de capital de risco de Miami.

É mais um feito notável de Bolt: o investimento chega num momento conturbado para empresas do setor. A Lime, gigante global dos patinetes, anunciou redução de atuação em diferentes mercados, incluindo o Brasil, na busca por um equilíbrio financeiro melhor. É o mesmo caminho anunciado em janeiro pela Grow, principal nome do segmento no País.

A empresa atualmente é liderada por Julia Steyn, executiva de mobilidade da General Motors, e tem frota de 5 mil patinetes em Fort Lauderdale, Miami, Alexandria, Arlington, Richmond, Nashville, Atlanta, Portland e Paris.