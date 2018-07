Divulgação Demonstração de realidade aumentada feita pela startup Magic Leap

A Magic Leap, startup pioneira no mercado de realidade aumentada, recebeu nesta quarta-feira, 7, US$ 461 milhões em investimentos. O valor faz parte da segunda etapa de uma rodada de investimentos que começou em outubro do ano passado e que conta com participações do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, Google e até mesmo da brasileira Globo. No total, a empresa arrecadou US$ 963 milhões nas duas etapas.

A conclusão do aporte surge em um momento importante para startup. Até o fim do ano, a empresa pretende lançar o Magic Leap One, Criador Edition, um fone de ouvido de realidade aumentada criado para desenvolvedores.

Investimento. A tecnologia de realidade aumentada tem se popularizado desde o surgimento do aplicativo Pokémon Go, em julho de 2016, e tem atraído cada vez mais investidores.

A startup anunciou no ano passava que esperava rodadas de financiamento de até US$ 1 bilhão. Com o novo aporte, a empresa totaliza US$ 2,3 bilhões recebidos em investimentos. A rodada conta com investidores importantes do mercado como o Google, Alibaba, Qualcomm, Warner Bros, JP Morgan e a empresa de televisão brasileira Globo.