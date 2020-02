A Docket, startup de busca, pré-análise e gestão de documentos e certidões, anunciou nesta quinta-feira, 13, que captou R$ 34 milhões em uma rodada de aportes com participação dos fundos de investimento Kasze, Valor, Onevc, Canary e Wayra.

Divulgação/Docket Pedro Roso, Flávio Castaldi e Rodrigo Lopes criaram a Docket em 2016

Oferecendo solução de serviços burocráticos para outras empresas, como captação de documentos de clientes, a Docket foi criada em 2016 e participou da primeira turma do programa de aceleração local do Google. Um dos pilares utilizados pela empresa é a inteligência artificial, que auxilia nos serviços de pré-análise dos documentos.

"Acreditamos que soluções baseadas em inteligência artificial podem ajudar no crescimento do Brasil, e na evolução de toda a economia. Estamos muito felizes com o investimento na Docket, que desburocratiza a gestão de empresas, contribuindo para a sua eficiência”, afirmou Michael Nicklas, sócio do Valor Capital Group,

Atualmente, a Docket funciona com plano de assinatura mensal e atende clientes de mais de 20 segmentos diferentes do mercado.