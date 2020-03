A startup pernambucana InLoco anuncia nesta terça-feira, 17, uma parceria com o Magazine Luiza para a criação de um centro de pesquisas em Recife que focará em soluções de varejo e geolocalização.

Entre 30 e 40 dos cerca de 150 funcionários da InLoco serão deslocados para o novo projeto - a equipe já trabalhava em soluções de geolocalização voltadas para o varejo. Todos os produtos gerados pela parceria serão de uso exclusivo do Magazine Luiza - as partes não divulgaram quanto será investido pela gigante do varejo.

InLoco/Divulgação InLoco parceria com Magazine Luiza para centro de pesquisa no Recife

“Nosso papel será o de transferir know-how para o Magazine Luiza”, conta ao Estado André Ferraz, fundador da InLoco. Trabalharão no centro cientistas de dados, desenvolvedores de software e designers de produtos.

A ligação entre a startup e o Magazine Luiza é histórica. Não apenas a InLoco tem a varejista como uma cliente de longa data, como ela também recebeu investimentos da família proprietária do Magazine Luiza. Em junho de 2019, a InLoco recebeu um aporte de US$ 20 milhões, liderado pelo fundo norte-americano Valor Capital e pelo fundo brasileiro Unbox Capital, que pertence aos proprietários do Magazine Luiza.

"O Porto Digital e Recife são conhecidos pela sua alta densidade de talentos em tecnologia. Nossa parceria nos ajudará acelerar nossa presença nesse rico ecossistema", disse em nota André Fatala diretor de tecnologia do Magazine Luiza.

De olho na segurança

Fundada em 2014, depois de nascer como trabalho de graduação na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a InLoco cresceu com uma tecnologia voltada para o marketing - ela usa geolocalização para direcionar ofertas e anúncios. Entre alguns clientes estavam Grupo Boticário, Hyundai e OLX

Desde o ano passado, porém, a companhia mudou o foco e passou a investir fortemente em soluções de segurança online que também usam a localização dos clientes.

“Ao abrir uma conta num banco digital, você digita o seu endereço e o nosso produto consegue atestar pelo seu padrão de movimentação na cidade se você realmente mora ali ou não”, conta Ferraz sobre o novo produto. “Tudo é criptografado. Não ficamos sabendo onde você mora especificamente, mas o produto consegue chegar à essa conclusão”.

Foi com este novo foco que a InLoco recebeu o aporte e mirou a expansão internacional. Atualmente, a empresa conta com escritórios em Palo Alto, Califórnia, e em Nova York. Ferraz está liderando o processo e mudou-se para os EUA - atualmente a empresa já conta com 10 funcionários em solo norte-americano.

Na semana, Ferraz contratou primeiro funcionário de nível executivo, que tocará o marketing global de sua empresa.

“Devemos revelar nossos cinco primeiros clientes americanos em breve. A partir disso, acredito que iremos para um novo patamar e poderemos buscar um novo aporte”, diz Ferraz. O discurso de expansão internacional faz sentido também com o trabalho realizado pelo Valor Capital, fundo que já ajudou a Stone a abrir capital em Nova York e a Gympass, dona de um serviço corporativo de academias, a fazer também sua expansão internacional para 14 países.