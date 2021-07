Boxabl O modelo de 36 metros quadrados, o mesmo de Musk, é o que chama a atenção dos novos clientes da Boxabl

A Boxabl, startup americana de casas modulares, quer aproveitar a 'fama' por fabricar a atual casa de Elon Musk para crescer no mercado. Com unidades de cerca de US$ 50 mil, a empresa vai em busca de uma captação de US$ 50 milhões para alavancar o negócio — e já tem clientes em fila de espera para comprar as caixinhas e montar sua própria casa.

O efeito foi imediato: Elon Musk confirmou, em suas redes sociais, que estava morando em uma unidade fabricada da Boxabl e o interesse pela startup cresceu expressivamente. Com apenas três casas construídas até o momento, a proposta é oferecer facilidade para quem não quer se preocupar muito com imóvel. As unidades pré-prontas contam com sala, banheiro, quarto e cozinha já estruturados e ainda podem ter adições, como um segundo andar, por exemplo.

.@elonmusk may be one of the richest people in the world but he lives in a $50k dollar house that he rents from @SpaceX like this one. pic.twitter.com/dRMbga07QZ — Tesla Owners of Silicon Valley (@teslaownersSV) July 1, 2021

Mesmo com a comodidade de poder construir o mais próximo possível de uma casa — e não uma quitinete, por exemplo — o modelo de 36 metros quadrados, o mesmo de Musk, é o que chama a atenção dos novos clientes da Boxabl. Já são mais de 50 mil pedidos na lista de espera para adquirir a 'Casita', modelo mais popular da empresa.

Galiano Tiramani, fundador da Boxabl, afirmou que está aproveitando o holofote recebido pela empresa desde a publicação de Musk e que toda a visibilidade tem impactado no negócio que fundou em 2017, a ponto de poder escolher quem investe ou não na startup.

“Estou falando com fundos de capital, mas não é algo que temos que fazer. Rejeitamos aportes onde eles [investidores] queriam assumir o controle da empresa”, disse Tiramani em entrevista ao site americano Business Insider. "A situação é melhor com os investidores individuais. Continuamos no controle total. Estamos dando as cartas".

Mirando em uma captação de US$ 50 milhões, a Boxabl agora quer crescer e começar a gerar lucro, algo que ainda não aconteceu. Com sede em Las Vegas, Tiramani espera a validação da fábrica para atingir escalas ambiciosas na produção a là Elon Musk.

“Assim que a fábrica for validada, nós vamos entrar na produção em grande escala e na automação que você vê em uma fábrica de automóveis — robótica completa e extremamente rápida. A Ford produz um caminhão F-150 a cada 53 segundos. Não há razão para não estarmos no mesmo nível", completou Tiramani, ao Business Insider.