REUTERS/Tyrone Siu/File Photo Startup Cargo oferece caixa de produtos para serem vendidos dentro do Uber

Uma startup americana está oferecendo uma nova forma para os motoristas de Uber ganharem dinheiro durante as corridas. A empresa, chamada Cargo, oferece uma caixa com vários itens que um passageiro pode precisar durante uma viagem — balas, barras de proteína, absorventes — e o motorista ganha um valor a cada venda realizada. Na última semana, a companhia, fundada em 2016, deixou a fase de testes e passou a operar em todo o território dos Estados Unidos.

A caixa de produtos oferecida pela Cargo tem um código único associado a cada motorista e fica posicionada longe dos passageiros dentro do carro. A maior parte dos itens custa em torno de US$ 1 ou US$ 2, mas alguns são de graça. Independentemente do valor, o motorista do Uber ganha uma bonificação da Cargo a cada vez que um produto é comprado.

Para o cliente não ter que baixar um aplicativo durante a corrida, o serviço é oferecido pela web. Para comprar, o cliente só tem que registrar os produtos desejados e o código do motorista, que recebe a bonificação no final do mês em sua conta.

O ganho total com o serviço, no entanto, não é grande, fica entre US$ 100 e US$ 300 por mês. Contudo, não há gastos para instalar a caixa da Cargo, e a startup manda os produtos para a casa do motorista todo mês.

Por enquanto, a empresa tem feito parceria somente com motoristas de Uber, mas se o motorista trocar para serviços similares ao longo do dia, como Lyft ou Cabify, não há como a Cargo impedir o uso. Procurada pelo Estado, o Uber afirmou que não há impedimentos para os motoristas que queiram vender produtos em seus carros.