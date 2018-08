AP Photo/Susan Walsh Presidente Donald Trump fala durante coletiva após cúpula histórica com o líder norte-coreano Kim Jong-un, no hotel Capella, em Cingapura.

Mais de 20 de empresas de capital de risco do Vale do Silício têm laços estreitos com fundo do governo chinês ou com uma entidade estatal, de acordo com levantamento feito pela agência de notícias Reuters.

Enquanto o governo dos Estados Unidos está tomando um posicionamento cada vez mais duro contra as aquisições chinesas de empresas públicas americanas, os investimentos em startups, até mesmo por entidades apoiadas pelo país, têm sido praticamente intocados.

Mas isso pode mudar. O Congresso americano está finalizando a legislação que expande dramaticamente o poder do governo de bloquear o investimento estrangeiro em empresas do país, incluindo investimentos de risco.

A nova lei daria ao Comitê de Investimentos Estrangeiros do governo dos EUA (CFIUS) amplas ferramentas para decidir que tipo de acordos examinar, eliminando certos limites de propriedade, com um foco particular nas chamadas tecnologias “críticas”.

"A percepção é que grande parte da transferência de tecnologia para o setor de segurança dos EUA está acontecendo no mundo das startups", disse Stephen Heifetz, ex-membro da CFIUS e agora advogado representante das empresas que passaram pela revisão do órgão.

A versão mais recente do projeto de lei isenta os investidores "passivos", o que cobriria muitos dos parceiros que apoiam empresas de risco. Mas os sócios limitados que têm algum controle sobre o negócio, ou empresas cujo sócio-gerente é uma “pessoa estrangeira”, podem estar sujeitos a escrutínio.

As doações universitárias e os investimentos familiares que tradicionalmente fornecem a maior parte do dinheiro para empresas de capital de risco são geralmente um dos muitos parceiros limitados e têm um envolvimento mínimo, se é que algum, nas startups que ajudam a financiar.

As entidades chinesas também assumem, por vezes, um papel passivo nos grandes fundos de risco. Mas as fontes de capital de risco dizem que os fundos do governo chinês frequentemente desempenham um papel mais influente nas empresas menores de capital de risco, fornecendo uma porcentagem maior de seu financiamento. Isso permite que eles solicitem informações sobre startups ou os ajudem a abrir escritórios na China - potencialmente abrindo essas startups para a revisão do CFIUS.

A possibilidade de uma repressão regulamentar causou mal-estar no mundo das startups. A empresa de seguros Andreessen Horowitz está dizendo a empreendedores que, se conseguirem dinheiro de um investidor apoiado pela China, correm risco de serem escrutinadas pelo governo.

"A janela para algumas startups levantarem dinheiro da China pode estar fechando", disse Chris Nicholson, co-fundador da empresa de inteligência artificial Skymind, que levantou dinheiro do grupo chinês de Internet Tencent Holdings Ltd. e de um escritório familiar de Hong Kong.

Momento. Até pouco tempo, a fonte original de fundos para investimentos de risco não era um problema no Vale do Silício. Empresas de risco não são obrigadas a divulgar quem são seus investidores e os empresários raramente perguntam, levando alguns negociantes a questionar como o CFIUS poderia manter o controle sobre os investimentos em startups.

O fundo americano Danhua Capital, que é apoiada pelo Zhongguancun Development Group, uma empresa estatal financiada pelo governo municipal de Pequim, tem participações em alguns dos setores de tecnologia mais sensíveis.

Seus investimentos incluem a empresa de gerenciamento de dados e segurança Cohesity, que conta com o Departamento de Energia dos EUA e a Força Aérea dos EUA entre seus clientes. A startup Flettey, que em maio foi selecionada pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos para participar de projetos para ajudar a agência a integrar os drones com segurança no espaço aéreo dos EUA, também faz parte do portfólio da Danhua.

Shoucheng Zhang, fundador da Danhua e professor de física da Universidade de Stanford, se recusou a responder perguntas específicas da Reuters. Em um e-mail, ele disse: “A maioria dos nossos parceiros limitados são empresas de capital aberto de Nova York ou de Hong Kong. Obviamente, cumpriremos plenamente todas as legislações e regulamentos”.

Cohesity recusou-se a comentar. Uma porta-voz da Flirtey disse que o investimento minoritário da Danhua não veio com nenhum direito de informação ou um assento no conselho, e a empresa não está envolvida nas operações da Flirtey.

“Nós não aceitaríamos conscientemente dinheiro do governo chinês; tomamos investimentos de firmas de capital de risco registradas em Delaware, com sede no Vale do Silício”, disse o porta-voz.

Ela acrescentou que Flirtey apoiaria qualquer novo "mandato que os investidores devem divulgar se tiverem alguma forma de apoio de entidades governamentais, para ajudar a garantir que nunca haja uma dúvida no futuro".

A prática de investir por meio de camadas de fundos pode tornar praticamente impossível saber de onde o dinheiro está vindo. A Westlake Ventures, apoiada pelo governo da cidade de Hangzhou, no leste da China, investe em pelo menos 10 outros fundos de risco do Vale do Silício, incluindo a Amino Capital, de Palo-Alto.

Larry Li, fundador e sócio-gerente da Amino Capital, disse que pegou o dinheiro que estava em oferta quando lançou seu fundo em 2012. Ele disse que achava que sua empresa não era o tipo de quantidade conhecida que poderia aproveitar as grandes aposentadorias e doações. .

“Não iríamos para a investidura em Harvard ou para a investidura em Yale; é como missão impossível", disse Li. "Você precisa ter uma fonte especial de fundos para começar."

Os fundos apoiados pela China incluem a Oriza Ventures, que pertence ao braço de investimentos do governo municipal de Suzhou, e apoiou a startups de carros autônomos. A SAIC Capital, braço de capital de risco da estatal SAIC Motor, investiu em startups de carros autônomos, mapeamento e de inteligência artificial do Vale do Silício.

Mesmo a aceleradora “500 Startups” levantou parte de seu principal fundo do governo de Hangzhou. 500 Startups e Oriza se recusaram a comentar, enquanto a SAIC não respondeu a um pedido de comentário.

Os melhores. Políticos dos EUA foram impactados relatório do Departamento de Defesa divulgado no ano passado que adverte que os investidores de risco chineses estão acessando “as joias da coroa da inovação dos EUA”.

O relatório ajudou a orientar o senador John Cornyn, um republicano do Texas que patrocinou a versão do projeto de reforma do CFIUS no Senado. Um porta-voz disse que Cornyn "está especialmente preocupado com investimentos de capital de risco apoiados pelo Estado chinês".

Mas o relatório também foi criticado por muitos especialistas do setor privado como excessivamente simplista e temeroso.

Por enquanto, pelo menos, o presidente Donald Trump recuou de sua intenção declarada de reprimir uma ampla gama de investimentos em tecnologia chinesa por meio de uma ordem especial de emergência, dizendo que deixaria o cargo para o CFIUS. Mas se o Congresso não aprovar a lei rapidamente, Trump disse que usaria seus poderes executivos.