Nuro A startup Nuro entrega compras de supermercado em um veículo autônomo

A tecnologia ainda nem chegou realmente às ruas, mas as empresas que apostam nos carros autônomos já arrecadaram bilhões. Nas últimas semanas, juntas, duas startups levantaram mais de US$ 1 bilhão em investimentos de grandes companhias, mais uma amostra de que a tecnologia é uma das grandes apostas do setor.

Nesta segunda-feira, 11, a startup Nuro anunciou que recebeu US$ 940 milhões em uma rodada de investimento feita pelo gigante fundo japonês SoftBank. Com o aporte, a empresa, criada em 2016 por dois ex-engenheiro do serviço de carros autônomos do Google, passou a ter um valor de mercado estimado em US$ 2,7 bilhões.

No ano passado, a Nuro lançou no mercado um veículo de entrega totalmente autônomo. Em parceria com a rede de supermercados americana Kroger, o carro é responsável pela entrega de mantimentos comprados online ou de comidas prontas vendidas pela Kroger.

Com o novo aporte, a startup disse que vai expandir sua atuação para além a região de São Francisco, além de aumentar os parceiros, crescer o número da frota e da equipe.

Aposta. Na semana passada foi a vez da startup Aurora receber um aporte de US$ 530 milhões, dessa vez liderada pelo fundo de capital de risco Sequoia, que a escolheu depois de avaliar mais de 15 empresas de carros autônomos. Em troca, Carl Eschenbach, sócio do fundo, ingressará no conselho da startup.

Hoje, a Aurora é liderada por Sterling Anderson, que supervisionou o desenvolvimento do sistema de piloto automático da Tesla, e Drew Bagnell, que ajudou a liderar a unidade autônoma da Uber.

A empresa está desenvolvendo um sistema que, quando estiver pronto, será oferecido para montadoras e proprietários de frotas. Atualmente, a Aurora tem como parceira empresas como Byton, Hyundai Motor e Volkswagen.