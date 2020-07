Ben Schofield/Reprodução Depois de retirado do mar após seis dias, celular ainda tinha 6% de bateria

Um celular "afogado" por seis dias no mar e em pleno funcionamento depois de resgatado. Ficção? Foi o que aconteceu em Scarborough, cidade da costa leste da Inglaterra, depois que um marinheiro derrubou seu aparelho no mar e o recuperou alguns dias mais tarde.

O modelo era um iPhone X, que caiu por acidente, enquanto Ben Schofield trabalhava em um navio. O que seria o fim de um celular para muitos não foi uma questão para o marinheiro. Sem sucesso nas buscas imediatas, Schofield resolveu esperar a maré baixa para, seis dias depois, procurar novamente pelo aparelho no mar. E o achado surpreendeu: mesmo submerso a 15 metros de profundidade, o celular foi recuperado são e salvo — e com bateria.

Schofield afirmou que foi mostrar o aparelho recuperado ao chefe e levou um susto ao sentir o celular vibrar. "Ele tinha apenas três por cento da bateria, então eu liguei e comecei a carregar. Tudo funciona", afirmou o marinheiro ao jornal inglês The Sun.

Com certificação à prova de água IP67, o iPhone X foi desenvolvido pela Apple para "sobreviver" apenas em profundidades rasas e por pouco tempo — a recomendação é de 1 metro de profundidade por, no máximo, 30 minutos. "Entrei em contato com a Apple e eles não podiam acreditar. Eles acham que a areia preencheu os buracos para carregar e a preservou", contou Schofield.