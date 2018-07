Sérgio Perez/Reuters Com aquisição do Terra, operadora vai ampliar serviços de valor agregado (SVA)

Leia mais Operadoras apostam em aplicativos para compensar queda na receita

A Telefônica Brasil informou nesta segunda-feira, 3, que sua subsidiária Telefônica Data (TData) comprou a totalidade das ações do Terra Networks Brasil S.A., pertencentes à SP Telecomunicações Participações S.A., por R$ 250 milhões. Com isso, a empresa vai continuar a operar normalmente no Brasil, sem alterações no funcionamento de portal, publicidade e desenvolvimento de aplicativos e plataformas digitais.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a tele informa que a Terra Networks é prestadora de serviços digitais (serviços de valor adicionado (SVA) próprios e de terceiros e carrier billing, bem como canais móveis para vendas e relacionamento) e publicidade. "A TData é uma sociedade que se dedica à exploração de SVA, bem como de soluções empresariais integradas em telecomunicações, assistência técnica de equipamentos e redes de telecomunicações, manutenção de equipamentos e redes e elaboração de projetos", diz.

Segundo a Telefônica, a operação tem como objetivo possibilitar uma ampliação e integração da oferta comercial de serviços digitais que podem agregar valor imediato à carteira de clientes da TData e da companhia, bem como gerar oferta de serviços da TData para a base de clientes e assinantes dos serviços da Terra Networks e, gerar alavancagem do negócio de publicidade da Tdata. "Com a aquisição do Terra, a Telefônica vai acelerar o processo de transformação digital da empresa", afirma Ricardo Sanfelice, vice-presidente de estratégia digital da Telefônica/Vivo, em entrevista ao Estado.

Além disso, dado que a companhia possui competências para a criação de novos produtos digitais de mídia para mobile e publicidade e a Terra Networks possui experiência de venda, atendimento e operações de serviços digitais para clientes específicos, a aquisição pela TData também facilitará a troca de experiência entre as sociedades envolvidas, além de maximizar a unificação das condições comerciais mantidas com fornecedores, tanto da TData como da Terra Networks, bem como com os fornecedores comuns.

Valor. O preço total pago pela TData como contraprestação pela aquisição das ações de emissão da Terra Networks foi de R$ 250 milhões, em parcela única, sem necessidade de qualquer financiamento, utilizando-se apenas o caixa disponível da TData. Segundo a Telefônica, o valor foi calculado com base no valor econômico da sociedade, segundo o critério de fluxo de caixa descontado, com data base de 30 de abril de 2017, baseado em laudo de avaliação contratado pela Diretoria da TData e preparado pela KPMG Corporate Finance Ltda.

A operação está sujeita a condições usualmente aplicáveis a este tipo de transação, tendo sido precedida de uma auditoria legal e financeira em relação à Terra Networks e avaliação por empresa independente. "Ademais, o contrato de venda e compra respectivo contém termos e disposições comuns a esse tipo de transação. A operação não está sujeita à obtenção de quaisquer autorizações regulatórias ou aprovações por órgãos da companhia", diz a operadora.

A Telefônica esclarece ainda que a operação tal como estruturada não altera a estrutura acionária da companhia nem causa qualquer diluição aos seus acionistas e os 150 funcionários do Terra serão mantidos. Nos outros países no qual o Terra opera, enquanto isso, o portal do Terra teve suas atividades encerradas, permanecendo apenas com o desenvolvimento de serviços de maneira independente.