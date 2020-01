Lee Jin-man/AP Photo Samsung teve queda de 34% no lucro

A Samsung anunciou nesta quinta, 30, que o lucro operacional do quarto trimestre caiu 34% em relação ao mesmo período do ano anterior - a cifra caiu para US$ 6,13 bilhões de dólares. A baixa estava de acordo com a própria estimativa da empresa, embora o lucro líquido no trimestre tenha caído 38%, para US$ 4,4 bilhões, abaixo da estimativa de analistas de US$ 4,7 bilhões. É o pior resultado da companhia em quatro anos.

O trimestre de outubro a dezembro marca o final de um ano marcado por estoques inchados de chips que pressionaram os preços e a guerra comercial EUA-China que abalou as cadeias globais de fornecimento e as perspectivas de demanda do consumidor.

Na divisão de chips, o lucro operacional do quarto trimestre caiu mais da metade, para US$ 2,9 bilhões , enquanto o lucro da divisão móvel aumentou em dois terços, para US$ 2,1 bilhões, graças às fortes vendas dos principais modelos e à reformulação de seus dispositivos de médio e baixo custos.

A companhia projeta uma recuperação gradual em 2020 na demanda por chips de memória de centros de dados e chips 5G para smartphones. A Samsung afirmou que o ritmo real de expansão da rede 5G e seus efeitos sobre a demanda por chips de memória ainda devem ser vistos, embora a empresa espere aumento na demanda devido à entrada de modelos 5G no mercado de massa.

A empresa disse que pretende expandir sua presença no mercado de equipamentos de rede 5G nos Estados Unidos, enquanto continua analisando a possibilidade de entrar no mercado europeu.

Mesmo assim, sob uma perspectiva cautelosa, a maior fabricante de chips e smartphones do mundo disse que ainda não pode descartar a possibilidade de que o crescimento da demanda possa ser contido em meio às tensões persistentes no comércio EUA-China e aos temores do impacto econômico resultantes do surto do novo coronavírus.

Assim, Samsung prevê que o lucro do primeiro trimestre deste ano também caiam em relação ao trimestre anterior, refletindo a baixa demanda sazonal de chips e displays.

A gigante, que possui fábricas de chips, displays e eletrodomésticos na China, se recusou a comentar o impacto do surto de coronavírus na demanda. Em comunicado, a empresa disse que havia estendido o feriado em algumas fábricas, de acordo com as orientações do governo chinês.

Mas a fornecedora da empresa, SDI, que fabrica baterias e materiais para chips e displays, disse que espera que os resultados do trimestre atual sejam afetados negativamente pelo surto de vírus.