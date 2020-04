Camilla Pudim/Batom Atrevido Camilla Pudim, dona do canal Batom Atrevido no TikTok

Estudante de Arquitetura e Urbanismo, a influenciadora Camilla Pudim começou sua carreira no YouTube. As dicas de maquiagem de seu canal, o Batom Atrevido, a levaram a ter mais de 3 milhões de inscritos na rede. Com o tempo, porém, os seguidores também começaram a pedir que ela migrasse para o TikTok – o que fez com que ela virasse um dos maiores nomes do app chinês no País. Na rede, porém, ela diversificou a produção de conteúdo: não tem só vídeos de maquiagem, mas também de humor e, como a rede anda numa onda de coreografias, ela dança conforme a música.

“Hoje, eu sei que a maior plataforma que eu tenho é o TikTok. Recebo muitos comentários em outras redes pelo meu conteúdo lá”, diz. Ela também é um símbolo da popularidade crescente da rede: em dezembro de 2019, Camilla bateu a marca de 1 milhão de seguidores na rede. Apenas três meses depois, a influenciadora já tem quase o dobro de fãs dentro da plataforma.

Apesar da grande visibilidade com seu conteúdo de humor, Camilla conta que, em casa, teve que explicar aos pais que os vídeos eram mais do que uma brincadeira na internet. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, a influenciadora pensou em parar os estudos para focar apenas no conteúdo na internet.

“Eles ficaram preocupados, eu entendo. Decidi continuar na faculdade porque era importante para eles também”, diz. Hoje, a questão está pacificada. “Quando comecei a ganhar dinheiro com a plataforma, eles foram entendendo que o meu trabalho trazia frutos. Hoje, eu ajudo e já pago várias contas em casa, inclusive.”

E o que garante o trabalho de Camilla também é o principal motivo pelo o qual a goiana acredita que o TikTok não será uma plataforma passageira. A diversificação de temas permite que suas publicações envolvam comédia, maquiagem e danças, por exemplo, alguns dos assuntos mais comuns entre seus vídeos no app.

“O grande diferencial do TikTok é essa pluralidade, tanto de conteúdo quanto de público, porque isso permite criar coisas muito diferentes. Você entra na plataforma e não vê só um tipo de conteúdo. Isso é muito atrativo”.

*É estagiária, sob a supervisão do editor Bruno Capelas