Divulgação/Twitter Twitter irá permitir que perfis recebam dinheiro diretamente pela plataforma

O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 25, que em breve usuários poderão cobrar por tuítes na plataforma. Chamado de Super Follow, o novo recurso vai permitir que seguidores paguem para ter acesso a conteúdos exclusivos de determinada conta. A novidade, revelada pela empresa em reunião com investidores, é uma tentativa da rede social de permitir que criadores e editores de conteúdo recebam dinheiro diretamente de suas comunidades de fãs e seguidores.

No anúncio da nova função, o Twitter mostrou um exemplo em que um usuário paga US$ 5 por mês para obter uma série de vantagens: além do conteúdo exclusivo, a assinatura permite o acesso a uma newsletter voltada a assinantes e também a promoções caso o perfil em questão venda algum outro produto.

O Twitter já dava sinais de que iria apostar em conteúdos pagos na plataforma. No mês passado, a empresa comprou uma startup chamada Revue, que oferece serviço de newsletter por assinatura.

A rede social também anunciou nesta quinta uma ferramenta chamada Comunidades, algo semelhante aos grupos do Facebook: os usuários poderão criar e participar de grupos focados em interesses específicos.

Ainda não há informações sobre quando esses recursos serão lançados.