O suposto número de telefone do próprio Mark Zuckerberg está entre os 533 milhões de informações de usuários do Facebook afetados pelo vazamento do último sábado (e confirmado pela própria empresa). E, conforme apontou um especialista em cibersegurança na segunda-feira 5, o CEO do WhatsApp tem uma conta no aplicativo concorrente de mensagens, o Signal, conhecido por ter criptografia de ponta a ponta (e portanto seguro).

"Em outra reviravolta, Mark Zuckerberg também respeita a própria privacidade ao usar um aplicativo de mensagens que tem criptografia de ponta a ponta e que não pertence ao Facebook", publicou em rede social Dave Walker, o especialista que trouxe à tona o caso.

A partir do número de um telefone de uma pessoa, é possível checar se ela está em uma rede social, principalmente um aplicativo de mensagens, como WhatsApp, Telegram e Signal. Com essa informação vazada em mãos foi possível checar o cadastro de Zuckerberg no aplicativo.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE