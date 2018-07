Terceira maior provedora de internet sem fio dos Estados Unidos, a T-Mobile quer transformar os seus assinantes mensais em acionistas. A ideia da empresa é oferecer a eles uma ação da empresa gratuitamente, disse a companhia nesta segunda-feira, 6.

A T-Mobile disse em comunicado que ofereceria uma ação ordinária da T-Mobile para os milhões de atuais e novos clientes do serviço pós-pago. O chamado plano "Stock Up" não está disponível para clientes pré-pagos.

"Isto nunca foi feito antes por uma empresa de capital aberto", disse o presidente-executivo John Legere, em uma conferência de imprensa após o anúncio.

Legere liderou o lançamento de uma série de ofertas para consumidores nos últimos três anos, como a opção de streaming de vídeo gratuito "Binge On", algumas das quais foram copiados por rivais.

Essas ofertas têm ajudado a T-Mobile ganhar participação de mercado, em meio a uma guerra de preços com as rivais Verizon Communications Inc e AT&T Inc, bem com a concorrente menor Sprint Corp, em um mercado sem fio saturado.

A T-Mobile disse em comunicado que também lançou o aplicativo T-Mobile Tuesdays, para dar aos clientes pós-pagos e pré-pagos vantagens semanais como refeições de graça, ingressos para o cinema e corridas compartilhadas, por meio de parcerias com empresas como Domino's Pizza e Lyft.

Clientes pós-pagos que recomendam T-Mobile para um amigo podem receber outra ação para cada novo usuário, até o limite de 100 ações por ano, disse a empresa.

Essas recentes ofertas vão garantir que os clientes se mantenham fieis à T-Mobile e a recomendem a amigos, disse o diretor de Marketing Andrew Sherrard em uma entrevista. "Algumas (ofertas gratuitas) nos vai custar algum dinheiro, mas com o tempo, acho que vai ser realmente um bom investimento."

A T-Mobile não emitirá novas ações para o "Stock Up", disseram executivos na ligação com a imprensa.

A corretora LOYAL3, parceira da T-Mobile, comprará as ações da operadora e as oferecerá aos clientes, acrescentaram, observando que a empresa vai cobrir todos os custos associados.