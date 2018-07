AFP Empresa acumulou perdas de aproximadamente US$ 1,2 bilhões no primeiro semestre de 2016

A Comissão de Investimento de Taiwan afirmou nesta quarta-feira, 3, que está pronta para ordenar a saída do Uber do mercado, afirmando que a companhia norte-americana inadequadamente se apresenta como uma empresa de tecnologia em vez de um serviço de transporte.

Emile Chang, secretária-executiva da comissão, afirmou que uma decisão final será tomada em 11 de agosto. O órgão supervisiona investimentos estrangeiros locais e internacionais.

O anúncio acontece em meio a uma mudança estratégica do Uber pela qual as operações da empresa na China serão assumidas pela chinesa Didi Chuxing.

A decisão de Taiwan soma-se a uma série de queixas oficiais contra a empresa norte-americana.

"O governo de Taiwan já se comunicou muitas vezes com o Uber... O pior cenário será uma ordem para a empresa sair do mercado", disse Chang, acrescentando que a companhia poderá apelar contra a decisão.

O diretor geral do Uber em Taiwan, Likai Gu, disse que a empresa espera que as autoridades da ilha "decidam à favor da inovação" e "abram um diálogo com o Uber".

"Queremos trabalhar com o governo de Taiwan para ajudá-lo a entender o papel da tecnologia na criação de oportunidades e atender as necessidades de transporte de Taiwan", afirmou o executivo.

A companhia ingressou em Taiwan em 2013, disparando confrontos com taxistas que promoveram mais recentemente um grande protesto contra a empresa em julho.