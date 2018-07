Toby Melville/Reuters Londres dispõe de cerca de 40 mil motoristas de Uber e mais de 3,5 milhões de usuários

Taxistas de Londres estão avaliando a possibilidade de um processo coletivo contra o Uber, afirmou a associação que representa a categoria nesta terça-feira, 24, depois que a companhia norte-americana obteve licença temporária para voltar a operar na capital britânica.

A Sky News publicou que a conta do Uber com o processo pode chegar a 1,25 bilhão de libras (US$ 1,64 bilhão).

“Fomos contatados por uma série de membros interessados em saber se há base para um potencial processo coletivo em nome de todos os taxistas contra o Uber”, disse o secretário geral da entidade que representa os taxistas, LTDA, Steve McNamara. “Estamos nos estágios iniciais de obtermos assessoria legal de um escritório de advocacia sobre esta possibilidade”, acrescentou.

A Sky News publicou que a LTDA provavelmente vai argumentar que 25 mil motoristas de táxis pretos de Londres sofreram perdas com o Uber de cerca de 10 mil libras por ano, em média, pelos últimos cinco anos, ao menos.

O Uber obteve uma licença temporária para voltar a operar em Londres no mês passado, depois que a autoridade regulatória de transporte na cidade (TfL) recusou em setembro uma renovação de permissão.

Representantes do Uber não comentaram o potencial processo dos taxistas.