Aplicativo de carona Uber. FOTO: Divulgação Aplicativo de carona Uber. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Taxistas brasileiros farão na quarta-feira, 8, um protestos nacional contra aplicativos de caronas, com foco no app americano Uber. A manifestação foi convocada pela Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Táxi (Abracomtaxi).

Em comunicado, a Abracomtaxi diz que esse tipo de serviço promove concorrência desleal aos taxistas e viola as leis locais.

O Uber é hoje o maior expoente da chamada “economia compartilhada”, que promove negócios que intermedeiam a prestação de serviços entre pessoas físicas. A empresa já tem um valor de mercado estimado em US$ 40 bilhões, o mais alto entre as novas empresas de tecnologia.

O modelo de negócios do Uber. que conecta motoristas com passageiros, tem gerado a ira de taxistas no mundo todo, que acusam a companhia de violar leis e promover concorrência desleal, a mesma queixa feita pelos taxistas do Brasil, que reclamam do serviço desde que o Uber desembarcou no País, em junho de 2014.

A Prefeitura da cidade de São Paulo já considerou barrar o serviço, como destacou reportagem do Link, mas nenhuma decisão foi tomada. Na capital, a manifestação está marcada para as 9h, na Praça Charles Miller, onde fica o Estádio do Pacaembu.

Um panfleto distribuído pelo Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo (Sinditaxi SP) diz que a manifestação tem o objetivo de reivindicar o cumprimento das leis de transporte de passageiros, solicitar que a fiscalização e combate ao transporte ilegal sejam intensificados, que o valor das multas em caso de apreensão de transporte clandestino seja ampliado e que os aplicativos clandestinos sejam retirados das lojas de downloads.