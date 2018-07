Em São Paulo, taxistas se reuniram nas proximidades do Estádio Pacaembu. FOTO: Felipe Rau/Estadão Em São Paulo, taxistas se reuniram nas proximidades do Estádio Pacaembu. FOTO: Felipe Rau/Estadão

SÃO PAULO – Taxistas de várias cidades brasileiras realizaram nesta quarta-feira, 8, um protesto com buzinaços e interrupção do trânsito contra o aplicativo de transporte coletivo Uber, que segundo a categoria oferece um serviço “clandestino” de transporte e promove uma concorrência desleal.

O maior protesto foi em São Paulo, onde uma longa fila de centenas de táxis, que andavam em ritmo lento, prejudicou o trânsito em várias avenidas do centro da cidade. Os motoristas ligaram as luzes dos carros e buzinavam constantemente.

A Associação Brasileira das Associações Civis e Cooperativas de Motoristas de Táxi (Abracomtaxi) convocou protestos nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba.

O organismo já apresentou uma denúncia no Ministério Público contra o Uber, alegando que a empresa americana descumpre várias leis federais e regionais, além do código de trânsito, com sua plataforma que conecta motoristas privados a passageiros.

A lei que regula a profissão de taxista, de 2011, estabelece que o transporte público remunerado de até sete passageiros é uma atividade exclusiva da categoria.

O Uber, fundado em 2009 nos Estados Unidos, oferece serviços de transporte coletivo em 56 países e chegou no Brasil no ano passado. O aplicativo já opera nas cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A companhia americano, cujo serviço foi proibido em vários países, alega que não é uma empresa de táxi e que só criou uma aplicação para conectar motoristas particulares e usuários interessados em compartilhar viagens a um preço módico.

/ EFE