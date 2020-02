TCL/Divulgação Depois dos protótipos dobráveis, a TCL poderia lançar um modelo com tela capaz de expandir

Na onda dos celulares, TCL pode ter um smartphone com tela flexível de design inusitado, segundo o site americano de tecnologia CNET, que divulgou imagens do suposto do dispositivo.

Ao contrário de lançamentos recentes, como o Motorola Razr, e os modelos da Samsung Z Flip e Fold, a proposta da TCL seria apresentar um celular com uma tela capaz de se expandir e de ser 'guardada' dentro do dispositivo. A imagem vazada mostra as duas formas do celular, mas não há mais detalhes sobre como a tela funcionaria, por exemplo, no encaixe quando aberta.

Ainda segundo o CNET, a intenção da TCL era apresentar o smartphone no Mobile World Congress (MWC), que aconteceria em Barcelona no fim de fevereiro. A maior feira de telefonia celular, no entanto, foi cancelada depois da baixa de muitas empresas no evento por conta do coronavírus.

Os experimentos da TCL com tela flexível não são novidades. No MWC do ano passado, a TCL apresentou diferentes conceitos de celular dobrável. Na Consumer Eletronics Show (CES) deste ano, um conceito de modelo dobrável foi novamente levado para a feira, mas sem previsão de produção.