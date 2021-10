Ilya Naymushin/Reuters O Telegram afirmou em janeiro que atingiu o número de 500 milhões de usuários ativos

O Telegram ganhou cerca de 70 milhões de novos usuários em todo o mundo durante o apagão de 7 horas nas redes sociais do Facebook, entre elas o Instagram e o rival WhatsApp, anunciou o aplicativo de mensagens russo nesta terça-feira, 5.

Na mensagem, o presidente executivo do Telegram, Pavel Durov, classificou a última segunda-feira como “um recorde de registros de usuários e de atividade” no aplicativo. “Estou orgulhoso de como nosso time lidou com o crescimento inesperado porque o Telegram continuou trabalhando perfeitamente para a maioria dos usuários”, acrescentou o CEO, ressaltando, ainda, que o aumento de acesso pode ter levado alguns usuários nos Estados Unidos a “uma velocidade mais lenta do que o normal”.

Durante a tarde de ontem, nas redes sociais, alguns usuários do Telegram, inclusive brasileiros, se queixaram de instabilidade no aplicativo de conversas. De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento dos principais serviços online no mundo, o Telegram começou a apresentar falhas técnicas por volta das 13 horas no horário de Brasília.

Mesmo antes do apagão do WhatsApp, o Telegram já vinha aumentando o número de usuários. No último mês de agosto, o aplicativo atingiu a marca global de 1 bilhão de downloads, graças a um ganho de popularidade ainda mais acentuado durante o ano de 2021. De acordo com números do site de tecnologia TechCrunch, só no primeiro semestre deste ano, foram 214 milhões de downloads do Telegram ao redor do mundo, um aumento de 61% em relação aos números do ano passado.