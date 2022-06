Flickr Usuários com assinaturas vão receber recursos antes dos demais

O aplicativo de mensagens Telegram vai lançar um plano de assinatura paga para seus usuários ainda este mês, disse o fundador Pavel Durov nesta sexta-feira, 10. O valor mensal da assinatura, porém, não foi divulgado.

Os usuários que optarem pelo Telegram Premium terão ferramentas adicionais às que já existem na plataforma - que continuará funcionando, também, de maneira gratuita. Um dos “privilégios” dos assinantes será a opção de ouvir áudio em diferentes velocidades além das três opções atuais. A empresa não informou se vai graduar a aceleração entre 1x e 3x ou se vai estender a velocidade.

“A única maneira de permitir que nossos fãs mais exigentes obtenham mais, mantendo nossos recursos existentes gratuitos, é tornar esses limites aumentados uma opção paga”, disse ele em seu canal no Telegram.

O aplicativo, juntamente com a ferramenta de mensagens Signal, viu um aumento no número de usuários após preocupações com a privacidade com o maior rival, WhatsApp, que pertence à Meta, holding do Facebook. Atualmente, o Telegram tem 500 milhões de usuários ativos mensais e é um dos 10 aplicativos mais baixados do mundo, segundo seu site.

Durov disse, neste momento da plataforma, a melhor opção de garantir os serviços e o crescimento do mensageiro é oferecer um plano pago mensalmente. "Acredito que o Telegram deve ser financiado primariamente pelos seus usuários e não pelas publicidades", afirmou Duvov./COM REUTERS