Dado Ruvic/Reuters - 21/1/2021 Aplicativo de mensagens Telegram ganha força entre usuários ante o rival WhatsApp

Em comemoração aos 700 mil usuários do aplicativo, o Telegram anunciou no domingo 19 quais novidades chegam para o plano de assinatura exclusivo do aplicativo, o Telegram Premium. O recurso havia sido antecipado no início deste mês pelo fundador do mensageiro, Pavel Durov. Lançado em todo o mundo, o plano sai por R$ 24,90 ao mês no Brasil, segundo a plataforma de aplicativos da Apple, a App Store.

As principais novidades são a transcrição automática de áudios de voz, organização de conversas em diferentes aba e transferência de arquivos de até 4 Gb, saindo dos atuais 2 Gb. Além disso, o aplicativo irá permitir que os assinantes possam ter limites superiores de chats, como participar de até mil grupos (ante 500 atuais), fixar até 10 conversas no topo da tela (ante 5) e mais.

Também será possível ter fotos de perfil animadas como GIFs, indo além dos perfis estáticos atuais. Similar ao Twitter, perfis de figuras públicas e empresas poderão verificar seus grupos, canais ou robôs para atestar veracidade às mensagens — a confirmação de conta só poderá ser feita, porém, se o usuário já for verificado em outras duas redes sociais. Por fim, assinantes premium não verão mensagens patrocinadas em canais públicos grandes, diz a plataforma.

Os recursos serão exclusivos para os assinantes do plano. Para os não assinantes, o Telegram avisa que certos benefícios premium poderão ser desfrutados, como, por exemplo, baixar arquivos de até 4 Gb de usuários com planos.