Ilya Naynushin/Reuters Telegram tem ganhado força como alternativa do WhatsApp

O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment, e o Abu Dhabi Catalyst Partners, controlado parcialmente pelo Mubadala, disseram nesta terça-feira, 23, que investiram US$ 150 milhões no aplicativo de mensagens Telegram.

O Mubadala investiu US$ 75 milhões em títulos de pré-oferta pública inicial (IPO) de cinco anos da Telegram, enquanto a Abu Dhabi Catalyst Partners investiu outros US$ 75 milhões.

"A base de usuários do Telegram atingiu uma massa crítica que o coloca entre os gigantes globais da tecnologia", disse Faris Sohail Faris al-Mazrui, executivo do Mubadala. "O Telegram está bem posicionado para um ponto de inflexão que o transformará em uma empresa líder global em tecnologia."

O Telegram, junto com o aplicativo de mensagens Signal, registrou um aumento no número de usuários este ano em meio a preocupações com a privacidade do WhatsApp, rival maior controlado pelo Facebook.

Lançado em 2013, o Telegram tem 500 milhões de usuários mensais, de acordo com a Abu Dhabi Catalyst Partners.

O Telegram, que tem operações nos Emirados Árabes Unidos, vai abrir um escritório em Abu Dhabi após o novo investimento, disse o Mubadala.

O Mubadala, que administra mais de 230 bilhões de dólares em ativos, é o segundo maior investidor estatal dos Emirados Árabes Unidos, depois da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi.

Ambos investiram em tecnologia, com a Mubadala contribuindo com 15 bilhões de dólares para o Vision Fund, de 100 bilhões de dólares, montado pelo SoftBank em 2017.