Leah Millis/Reuters O Facebook contrata trabalhadores terceirizados para filtrar conteúdos que aparecem na rede social

Moderadores de conteúdo do Facebook, que são trabalhadores terceirizados, estão sendo forçados a voltar a trabalhar presencialmente a partir do dia 12 de outubro. A informação é do site The Verge, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto. Enquanto a medida atinge os terceirizados, os funcionários contratados pela rede social poderão trabalhar remotamente até julho de 2021.

A medida afeta os moderadores da empresa Accenture na cidade de Austin, no Texas — a companhia foi contratada pelo Facebook para filtrar os conteúdos que aparecem na rede social. De acordo com a reportagem, a Accenture não deu aos funcionários uma razão para o retorno ao escritório. Os moderadores estavam trabalhando em casa desde março devido à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o The Verge, a empresa disse que o retorno não seria escalonado e que os funcionários de alto risco poderiam fazer arranjos alternativos. Em reunião geral para anunciar a medida, a Accenture também não respondeu a dúvidas dos trabalhadores. A reportagem afirma que os moderadores estão preocupados com a segurança no retorno às atividades — eles solicitaram à empresa aumento de salário e benefícios devido aos riscos associados à volta do trabalho presencial.

De acordo com o site, o trabalho de moderação de conteúdo teve empecilhos para operar remotamente, já que determinados dados precisam ser tratados em computadores seguros e especializados. "Muito do trabalho realizado pela equipe da Accenture em Austin envolve fluxos de trabalho que não podem ser feitos em casa", disse um porta-voz do Facebook ao The Verge.

Para evitar a transmissão do coronavírus, a Accenture exigirá que todos usem máscaras e que apenas quatro pessoas por vez usem os elevadores do prédio. A empresa também disse que limpará superfícies de alto contato a cada duas horas e todo o escritório a cada 24 horas, além de medir a temperatura dos funcionários e manter o distanciamento de assentos.

Trabalho insalubre

As condições de trabalho de moderadores do Facebook vem sendo questionada há algum tempo. Em fevereiro do ano passado, uma outra reportagem do The Verge mostrou que a moderação de conteúdo tem causado forte impacto psicológico e social nos profissionais responsáveis por definir se o conteúdo de uma publicação no site é ou não apropriado.

Segundo a reportagem, muitos desses moderadores têm sofrido com estresse pós-traumático e começaram a abraçar os pontos de vistas dos conteúdos que supervisionam – um ex-funcionário, por exemplo, disse que não acredita mais que o 11 de Setembro foi um ataque terrorista.

Além disso, o ambiente de trabalho seria altamente estressante, com demissões de trabalhadores após eles cometerem meia dúzia de erros em uma semana. É um contraste em relação aos escritórios do Facebook, que são cheios de benefícios para os empregados.