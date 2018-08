Stephen Lam/ Reuters Elon Musk, presidente da Tesla

As ações da Tesla caíram 1,2% no pregão desta terça-feira, 17, depois que a fabricante de carros criada por Elon Musk anunciou a suspensão temporária na produção do sedã Model 3. A notícia elevou a preocupação com o fracasso da fabricante de carros elétricos em manter suas metas de produção – algo considerado crucial para a lucratividade futura da empresa.

A montadora disse que a suspensão – a segunda desde fevereiro – foi para melhorar a automação e enfrentar obstáculos para elevar a produção, movimento cotidiano das montadoras. "Embora suspensões temporárias na produção a fim de melhorar a linha de fabricação não sejam incomuns, especialmente durante um aumento, acreditamos que as notícias terão reação negativa do mercado", disseram analistas da Evercore ISI.

O uso de robôs pela Tesla para montar o Model 3 levou a mais complexidade e atrasos, reconheceu o bilionário presidente executivo Elon Musk na sexta-feira em um tweet: "A automação excessiva em Tesla foi um erro. Mais precisamente, meu erro. Os seres humanos estão sendo subestimados".

De acordo com analistas da Bernstein, a Tesla não apenas automatizou a estampagem, a pintura e a soldagem, como a maioria dos outros fabricantes, mas também tentou automatizar a montagem final. É onde a fabricante parece estar enfrentando problemas.

"A Tesla tem tentado fazer tudo", disse Chaim Siegel, analista da Elazar Advisors. "Ele (Musk) está dormindo no chão da fábrica. Não acho que eles estejam querendo desacelerar a produção de propósito. Isso me diz que algo não está certo."

A produção do modelo 3 ficou aquém da meta semanal de 2,5 mil unidades no final do primeiro trimestre e vários analistas de Wall Street dizem não acreditar que a empresa conseguirá produzir 5 mil Model 3 por semana no segundo trimestre, como Musk prometeu.

“Não posso imaginar que a Tesla atingirá produção de 5 mil carros por semana até o fim de junho”, disse Frank Schwope, analista da NORD/LB. “Acredito que a Tesla falhará nos objetivos para este ano, como têm feito frequentemente”.