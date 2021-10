Mike Blake//Reuters Elon Musk, fundador da Tesla

O valor de mercado da Tesla atingiu US$ 1 trilhão nesta segunda-feira, 25, elevando também a fortuna de Elon Musk, que é o maior acionista da montadora de carros elétricos. As ações da Tesla dispararam 12,7% com a notícia de que a companhia conquistou a maior encomenda até agora, feita pela locadora de carros Hertz.

O papel fechou em valor recorde de US$ 1.024,86 nesta segunda-feira. Com isso, a participação de 23% de Musk na montadora vale agora cerca de US$ 230 bilhões, segundo dados da consultoria Refinitiv. Ele é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com foturna avaliada em US$ 289 bilhões – Jeff Bezos está em segundo lugar com patrimônio de US$ 193 bilhões.

Musk não recebe salário na Tesla: seu pacote de pagamento é entregue quando o valor de mercado da Tesla e o crescimento financeiro da empresa atingem uma série de marcos. As opções permitem Musk comprar ações da Tesla a US$ 70 por papel, um desconto de mais de 90% em relação ao preço atual.

Na semana passada, a Tesla publicou seu balanço financeiro do terceiro trimestre de 2021. A empresa teve receita recorde pelo quinto trimestre seguido, impulsionada por fábrica na China – o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) chegou a US$ 3,2 bilhões, alta de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor de mercado médio da Tesla ficou em torno de US$ 650 bilhões nos últimos seis meses.