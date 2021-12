Lucy Nicholson/Reuters Sistema automatizado da Tesla é investigado nos EUA

Um bebê chegou ao mundo em alto estilo no Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Yiran Sherry, 33, deu à luz no banco da frente de um carro elétrico Tesla, enquanto o veículo era dirigido pelo piloto automático.

O episódio aconteceu em setembro e foi noticiado pelo jornal diário Philadelphia Inquirer na última quarta-feira, 15. O parto ocorreu enquanto Yiran e seu marido, Keating Sherry, 34, levavam o filho de três anos para a escola.

A bolsa da mãe estourou enquanto a família estava presa no trânsito – não daria tempo do casal chegar ao hospital. Então, o pai da criança colocou o Tesla no piloto automático após configurar o caminho para o hospital, que estava há 20 minutos de distância. Keating seguiu com a mão no volante, mas pôde direcionar mais atenção aos cuidados do parto.

"Ela estava apertando minha mão a ponto de eu achar que iria quebrá-la", contou Keating ao Philadelphia Inquirer. “Eu estava (dizendo para a) Yiran, 'OK, concentre-se em sua respiração.' Esse foi um conselho para mim também. Minha adrenalina estava altíssima". Quando o casal finalmente chegou ao hospital, as enfermeiras cortaram o cordão umbilical do bebê no banco da frente do carro.

Apesar do caso de sucesso, as histórias envolvendo o piloto automático da Tesla nem sempre terminaram bem. O sistema automatizado da Tesla, chamado Autopilot, está na mira de reguladores americanos. Em agosto, o governo dos EUA abriu uma investigação formal sobre a tecnologia, após uma série de colisões. Em junho, autoridades afirmaram que abriram 30 investigações sobre acidentes de carros da Tesla desde 2016, em que há suspeita do uso do sistema automatizado. As colisões resultaram em 10 mortes, mas o piloto automático já foi descartado em três acidentes.