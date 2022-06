Aly Song/Reuters Presidente da Tesla, Elon Musk não seguiu o padrão de outras empresas para manter o home office entre seus funcionários

Diante dos temores de Elon Musk com a recessão, a Tesla cancelou três encontros de recrutamento online na China, que estavam programados para este mês. A decisão ocorreu nesta quinta-feira, 9, após Musk ameaçar cortes no quadro de funcionários na montadora de carros elétricos, dizendo que estava "com excesso de pessoal" em algumas áreas.

Musk não comentou especificamente sobre funcionários alocados na China, deixando a ameaça de demissões “no ar” entre as suas filiais. A China foi responsável pela produção de mais da metade dos veículos para a montadora globalmente - contribuindo com um quarto de sua receita em 2021.

Nos encontros de recrutamento, a Tesla iria avaliar contratações para cargos em vendas, pesquisa e desenvolvimento e para sua cadeia de suprimentos. Os eventos estavam agendados para 16, 23 e 30 de junho, mas foram cancelados via WeChat, aplicativo de mensagens popular na China. A empresa não deu explicações sobre a decisão.

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário da Reuters na sexta-feira, 10.

A operação na China, porém, ainda permite que interessados enviem currículos para mais de 1 mil vagas publicadas na plataforma de mídia social, para cargos como engenheiros aerodinâmicos, gerentes de cadeia de suprimentos, gerentes de loja, supervisores de fábrica e trabalhadores.

Na última semana, em um email interno visto pela Reuters, Musk afirmou estar com um "pressentimento muito ruim" sobre a economia. Em outro e-mail para os funcionários na sexta-feira, 3, Musk disse que a Tesla reduziria 10% do quadro de funcionários.

A produção na fábrica da Tesla em Xangai foi gravemente atingida depois que o centro comercial chinês iniciou um bloqueio de dois meses por conta do aumento de casos de covid-19 no final de março.

A produção deve cair mais de um terço neste trimestre em relação ao anterior, superando a previsão de Musk.