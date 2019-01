REUTERS/Stephen Lam Nos últimos meses a Tesla cortou os preços do Model 3 na China

A montadora de carros elétricos Tesla afirmou nesta sexta-feira, 4, que planeja começar a entregas os carros Model 3 aos seus clientes chineses em março, como adiantou o presidente executivo da empresa, Elon Musk, em seu Twitter no ano passado. No comunicado, a empresa afirmou que o veículo deve custar US$ 72 mil no mercado chinês.

No mês passado, a Tesla cortou os preços do Model 3 na China – foram três ajustes de preço no país nos últimos dois meses. Além disso, em novembro, a montadora cortou o preços dos veículos Model X e Model S na China em 12 a 26%.

Em outubro do ano passado, a Tesla assinou um acordo para comprar um terreno em Xangai para sua fábrica de US$ 2 bi na China. A montadora afirmou que pretende produzir inicialmente 3 mil veículos Model 3 por semana em sua primeira fábrica chinesa.

Os negócios na China marcam um passo fundamental para a empresa e seu presidente executivo, Elon Musk: fabricar carros localmente para o mercado chinês, cuja demanda por carros elétricos cresce rapidamente, mesmo com as tarifas impostas por Pequim aos produtos fabricados nos Estados Unidos.