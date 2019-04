Tesla Modelo 3 sedã é vendido a US$ 35 mil nos Estados Unidos

A fabricante de carros elétricos Tesla começou na última quinta-feira, 11, a alugar seu sedã Modelo 3 nos Estados Unidos, em uma opção de financiamento que aumentaria a base de clientes da montadora de Elon Musk.

A Tesla informou que seus clientes nos Estados Unidos poderão alugar qualquer versão do Modelo 3 a partir do pagamento de um valor inicial e, depois, mediante a parcelas mensais, mas o cliente não terão a opção de adquirir o carro no final do contrato de leasing - a expectativa é que a fabricante crie um novo canal de venda para os veículos usados que seriam oferecidos a preços menores para interessados.

O Modelo 3 é a aposta da empresa de se manter rentável nos próximos meses, lançada em fevereiro, por US$ 35 mil, mas tem encontrado dificuldades na fabricação e entrega dos carros para clientes que moram fora do Estados Unidos.

A empresa também informou que começará a integrar seu software de piloto automático como um recurso padrão em todos os carros, o que elevaria o preço-base dos veículos e eliminaria a opção de encomendar o modelo básico pelo site.

Como parte das mudanças em seus pedidos online, a Tesla disse que as versões Modelo 3 Standard e o Modelo 3 de longo alcance serão removidos da opção de pedidos do site, mas ainda estarão disponíveis para compras por meio de telefone ou nas lojas.

Como isso, agora a versão mais básica do Modelo 3 disponível para encomenda nos Estados Unidos pelo site da fabricante é o Standard Plus de US $ 39.500, que já inclui a função de piloto automático.

A empresa também disse que a variante Standard do Modelo 3 será agora uma versão limitada ao software do Standard Plus, uma forma que encontrou de simplificar a produção.