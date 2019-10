Model 3 com piloto automático, da Tesla, será vendido na China

A Tesla começou nesta sexta-feira, 25, a vender o Model 3 fabricado na China com função de piloto automático ao preço de US$ 50,3 mil, tornando-o o modelo mais barato da empresa à venda no país. A empresa suspendeu as vendas online de uma variante mais barata do mesmo modelo, sem função de piloto automático, que era vendida por US$ 46,4.

A Tesla não respondeu a uma solicitação por e-mail para comentar.

A empresa surpreendeu os investidores com um lucro trimestral que impulsionou suas ações esta semana, mas ainda precisa provar que pode ser consistentemente rentável ao gerenciar o início da produção na fábrica de Xangai.

A principal empresa do bilionário Elon Musk iniciou testes em sua nova fábrica na China, de US$ 2 bilhões, antes do previsto. A companhia corre para atingir uma meta ambiciosa de uma taxa de produção anualizada de 500 mil veículos até o final de 2019.

A empresa obteve o certificado necessário para fabricar no país, mas analistas afirmam que as incertezas em relação à mão-de-obra e fornecedores tornarão um desafio iniciar a produção em massa.

Até agora, o Model 3 fabricado nos EUA se saiu bem na China, o maior mercado de automóveis do mundo. As vendas provavelmente subiram mais de três vezes, para 10.542 carros no trimestre encerrado em 30 de setembro, segundo a empresa de pesquisa LMC Automotive.