Mike Blake/Reuters A Tesla pretende oferecer um serviço parecido com o Uber, mas com carros autônomos

A montadora de carros elétricos Tesla comprou a startup norte-americana de visão computacional DeepScale, com o objetivo de desenvolver seu projeto de transporte autônomo – a empresa de Elon Musk pretende colocar mais de um milhão de “robô-táxis” nas ruas em 2020. A informação é do site CNBC.

A tecnologia da DeepScale permite que processadores pequenos e de baixo custo trabalhem de forma precisa com sensores, sistemas de mapeamento, planejamento e controle, para permitir que os carros entendam sozinhos o ambiente ao seu redor. O plano da Tesla para o ano que vem é oferecer um serviço parecido com o aplicativo Uber mas com um diferencial: os carros vão dirigir sozinhos.

Não foi revelado o valor da aquisição. A DeepScale levantou recentemente US$ 18 milhões em aportes.

Para ser colocado em prática, o projeto da Tesla de “robô-táxis” ainda depende da aprovação de regulações locais para o transporte autônomo.

Segundo a Tesla, com os “robô-táxis”, clientes da Tesla poderiam colocar seus carros nas ruas e ganhar dinheiro com as corridas sem precisar dirigir. A Tesla ficaria com uma fatia de 25% a 30% do pagamento de cada viagem – valor parecido com a fatia recebida por aplicativos como o Uber.