Jason Lee/Reuters Mercado chinês tem atraído compradores de carros elétricos, mesmo com tarifas

A Tesla assinou um acordo com o governo de Xangai para adquirir um terreno de 860 mil metros quadrados. O espaço será usado pela fabricante americana para construir sua primeira grande fábrica fora dos Estados Unidos, disse a montadora de carros elétricos em uma mídia social chinesa nesta quarta-feira, 17.

O negócio marca um passo fundamental para a empresa e seu presidente executivo, Elon Musk: fabricar carros localmente para o mercado chinês, cuja demanda por carros elétricos cresce rapidamente, mesmo com as tarifas impostas por Pequim aos produtos fabricados nos Estados Unidos.

Em julho, a Tesla assinou um acordo há muito esperado com as autoridades de Xangai para construir sua primeira fábrica fora dos EUA, o que dobraria o tamanho de sua fabricação global e ajudaria a reduzir o preço dos carros da Tesla vendidos no maior mercado automotivo do mundo.

"Garantir esse terreno em Xangai, a primeira ‘Gigafactory’ da Tesla fora dos Estados Unidos, é um marco importante para o que será nosso próximo local de fabricação avançada e sustentável", afirmou Robin Ren, vice-presidente de vendas globais da Tesla.

A Tesla não revelou o preço que pagou pelo terreno, mas o Departamento de Planejamento e Recursos Territoriais de Xangai informou nesta quarta-feira que um terreno de 864.885 metros quadrados foi vendido em um leilão por 973 milhões de iuanes (US$ 140,51 milhões).

A montadora assinou um acordo com as autoridades de Xangai em julho para abrir uma fábrica na cidade chinesa com capacidade de produção anual de 500 mil carros.

A fábrica ajudará a explorar o mercado em rápido crescimento da China para os chamados veículos de nova energia (NEVs), uma categoria que compreende carros elétricos à bateria e veículos elétricos plug-in híbridos, mesmo enquanto o mercado de automóveis mais amplo da China esfria.

A Tesla, que começou a contratar para a nova fábrica de Xangai em agosto, disse anteriormente que levantaria capital dos mercados de dívida da Ásia para financiar a construção, que custará cerca de US$ 2 bilhões.