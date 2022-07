Mike Blake/Reuters - 3/6/2022 Tesla é a montadora americana de carros elétricos, criada por Elon Musk

A Tesla registrou lucro líquido de US$ 2,26 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma alta de 98% na comparação com igual período do ano passado. As informações foram publicadas nesta quarta-feira, 20, em balanço financeiro da empresa relativo aos últimos três meses terminandos em junho.

A montadora de automóveis elétricos destaca que fabricou 258 mil veículos no período, realizando a entrega de 254 mil, “apesar de problemas na cadeia de suprimentos e de fechamentos de fábricas que vão além do nosso controle”, afirma a empresa em nota. “Junho de 2022 registrou o maior número de produção de veículos da história da Tesla.”

A Tesla inaugurou recentemente fábricas em Berlim, na Alemanha, que se soma às instalações já presentes no Estado americano do Texas. “Vamos continuar investindo na expansão da capacidade de nossas fábricas para maximizar a produção”, diz a montadora no documento aos investidores.

A receita da empresa ficou em US$ 16,934 bilhões, alta de 42% na comparação anual.

O lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,27, crescimento anual de 57%. O resultado superou a previsão de US$ 1,87 bilhão dos analistas consultados pelo FactSet e a ação subia 1,48% após o fechamento do pregão em Nova York, às 17h18 (de Brasília). / COM GUILHERME GUERRA