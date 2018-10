Justin Kaneps/NYT Funcionários dizem que estão trabalhando por horas a mais e recebendo menos que salário mínimo dos EUA

A juíza da Califórnia Lucy Koh manteve na última terça-feira, 2, duas das sete acusações trabalhistas que pesavam contra a Tesla. A fabricante é processada por não garantir a segurança dos funcionários durante a montagem dos carros e exigir que eles trabalhem sob pressão por períodos além do previsto em contrato. A empresa nega as acusações.

O processo foi ingressado pelo eslavo Gregor Lesnik e pelo croata Stjepan Papes em 2016, mas só agora que eles pediram na Justiça o direito de outros imigrantes serem contemplados pela decisão - por meio de uma ação coletiva em nome de todos os estrangeiros que trabalham em montadoras nos Estados Unidos.

Segundo a ação, Gregor Lesnik foi para os Estados Unidos para trabalhar por 250 horas por mês recebendo menos de US$ 950, valor bem abaixo do salário mínimo que hoje seria de US$ 1,8 mil. O processo também relata que trabalhadores como Lesnik foram ameaçados pela empresa de deportação ou redução de salário se relatassem às autoridades casos de ferimentos ou se ficassem doentes.

Além da Tesla, várias montadoras americanas eram consideradas réus no processo inicial, mas os nomes das empresas foram retirados do processo na última terça-feira. A juíza da Califórnia manteve a empresa de Elon Musk na investigação após novos funcionários alegarem terem sofrido ameaças de deportação da fábrica da Tesla em Fremont, na Califórnia.

A juíza Lucy Koh disse que sua decisão foi baseada em uma "leitura generosa do processo que por vezes pareceu incompreensível", mas também disse que as acusações contra Tesla eram "estranhamente específicas".

A magistrada rejeitou os argumentos de que Tesla não era responsável pelos abusos porque eles foram supostamente cometidos por uma empresa terceirizada, a ISM Vuzem. A magistrada entendeu que se uma empresa é beneficiada financeiramente dos abusos também precisa ser responsável por eles.

A Tesla disse que investigou as alegações e rompeu o contrato que tinha com a ISM Vuzem porque a companhia não atendeu às expectativas. "Também aprimoramos nossos contratos e políticas de fornecedores para impedir o mau comportamento", afirmou a fabricante por meio de um comunicado.