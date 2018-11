BusinessWire/Tesla Robyn Denholm será a nova presidente do conselho de administração da Tesla

A montadora de carros elétricos Tesla anunciou na manhã desta quinta-feira, 8, que a executiva independente Robyn Denholm vai assumir o cargo de presidente do conselho de administração da empresa. Ela vai substituir o fundador da Tesla, Elon Musk, no cargo – o executivo teve de se afastar do posto após um acordo com reguladores americanos, no caso do tuíte suspeito sobre o fechamento de capital da companhia.

Uma das duas mulheres do conselho de administração da Tesla, Denholm deve trazer tempos mais tranquilos para a companhia, cujos negócios têm sido diretamente afetados pelo comportamento errático de Elon Musk e por problemas na linha de produção.

Ela assume o cargo depois que Musk tuitou, durante o pregão da Nasdaq, que teria recursos para fechar o capital da empresa caso os papéis subissem de valor e chegassem a US$ 420 – algo que, na visão dos reguladores americanos, influenciou o mercado. Musk, no entanto, seguirá como presidente executivo da companhia.

Histórico. Australiana, Denholm é hoje diretora financeira da operadora local Telstra, mas vai deixar o posto em seis meses para se dedicar em tempo integral à Tesla. Na empresa, ela terá a tarefa de supervisionar a produção do sedã Model 3, visto por analistas como crucial para a popularização dos carros elétricos e a lucratividade sustentável da companhia de Musk.

Aos 55 anos, ela está no conselho de administração da Tesla desde 2014. No cargo de presidente, vai receber US$ 300 mil em salário, além de 8 mil ações anuais da empresa – o equivalente, na cotação desta quinta-feira, a cerca de US$ 2,78 milhões. "Gostaria de agradecer Robyn por se juntar ao time. Estou ansioso para trabalharmos juntos", disse Musk em um tuíte.

No mês passado, o jornal Financial Times disse que James Murdoch – filho do magnata da mídia Rupert Murdoch, da Fox, e também conselheiro da Tesla – é quem assumiria a presidência do grupo de administração. Na ocasião, Musk tuitou dizendo que a matéria estava "incorreta".