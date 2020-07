Mike Blake/Reuters Elon Musk, presidente executivo da Tesla

A Tesla está “muito perto” de atingir o nível 5 de tecnologia de condução autônoma, disse o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, nesta quinta-feira, 9, referindo-se a capacidade da tecnologia de dirigir em vias sem um motorista humano. O nível 5, segundo os especialistas da área, é o mais alto em termos de autonomia para carros autônomos.

“Estou extremamente confiante de que o nível 5 ou uma autonomia essencialmente completa acontecerá e acho que acontecerá muito rapidamente”, disse Musk em comentários feitos em uma mensagem de vídeo na abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC) de Xangai. “Continuo confiante de que teremos a funcionalidade básica para a autonomia de nível 5 completa este ano.”

As montadoras e empresas de tecnologia, incluindo a Waymo, "irmã do Google", o Uber, estão investindo bilhões no setor de direção autônoma. No entanto, especialistas da área disseram que levaria tempo para a tecnologia ficar pronta e o público confiar totalmente em veículos autônomos.

A Tesla também está desenvolvendo novos sistemas de projeção de calor ou refrigeração para permitir computadores mais avançados nos carros, disse Musk.

A Tesla se tornou a montadora com maior valor de mercado à medida que suas ações atingiram cotações recordes, superando o valor de mercado da rival Toyota Motors.