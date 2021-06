Mike Blake/Reuters A ideia seria cobrir os segmentos de serviços de restaurante tradicional, de restaurante pop-up, self-service, e locais apenas de retirada de pedidos.

Além das estações de carregamento de carros da Tesla com conveniência nos Estados Unidos, em breve, os clientes da marca poderão também aproveitar a tarefa para visitar restaurantes da empresa de Elon Musk. Essa é a proposta da empresa que registrou, nas últimas semanas, três patentes para estabelecimentos do tipo.

Segundo o site Electrek, a Tesla quer expandir os negócios nas estações e deseja entrar no ramo dos restaurantes para oferecer uma experiência completa ao cliente da marca. A ideia seria cobrir os segmentos de serviços de restaurante tradicional, serviços de restaurante pop-up — em unidades móveis, como food truck —, self-service, e locais apenas de retirada de pedidos.

As três patentes correspondem ao projeto, que já foi protocolado no escritório de patentes e marcas registradas dos Estados Unidos e deve ser avaliado por um advogado em 27 de agosto.

A ideia, porém, não foi mais um dos impulsos de Musk. Desde 2017, a diretoria da empresa tem conversado sobre ter uma franquia de restaurantes e, principalmente, incorporar o serviço a pontos já existentes da empresa, como as estações de carregamento de carros elétricos. Na época, Musk afirmou em sua conta no Twitter que gostaria de colocar nesses pontos "um drive-in old school, patins e restaurante em estilo de rock em uma das novas locações de carregamento da Tesla em Los Angeles".